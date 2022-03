Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y subir 14 kilos, conductor renuncia a Televisa y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien se transformó en mujer en varias ocasiones y renunció a su contrato de exclusividad en Televisa para abandonar México, reaparece en TV Azteca tras caer en depresión y subir 14 kilos.

Se trata de Omar Chaparro, quien debutó en Televisa en el 2001 con el programa Black and white, transmitido por Telehit. Ahí sorprendió al volverse mujer para varios sketches, además de dar vida al divertido personaje 'Pamela Chup'.

Como se recordará, Omar renunció a su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel cuando hacía Sabadazo junto a Cecilia Galliano y Laura G, el cual abandonó en 2015 para buscar una oportunidad en Hollywood.

Aunque ha estado varias veces en el programa Hoy y también ha visitado Venga la Alegría, Chaparro regresa al Ajusco para dar importante exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy.

Omar se ha enfocado más en sus papeles actorales que a la conducción. Hace unos meses subió 14 kilos para un papel y se dejó las canas, quedando irreconocible, sin embargo, cambió radicalmente su físico y recuperó su figura.

Precisamente de eso habló para Ventaneando, pues en exclusiva el actor habló de los retos a los que se ha enfrentado al poner incluso en riesgo su salud para prepararse para sus personajes, como la película que hizo: The Wingwalker.

Antes de que empezara la película, estaba en un proceso complejo, personal, de depresión. Estaba mal, estaba con terapia. El director me pidió que subiera 20 kilos y no podía, estaba en depresión. Le dije: 'no me entra la comida'", recordó.

Y agregó cuáles fueron los males que le detectaron al terminar: "Entonces fue muy complejo, subí solamente 14 kilos pero al terminar la película me di cuenta de que toda la energía que tenía la canalicé al personaje y fue maravilloso. Una película muy fuerte que me afectó en lo físico. Fui con el doctor y tenía obstruido un nervio del ojo, se me había caído el párpado más el malestar y lo que me hizo daño la comida. Ahora estoy bajando de peso".

Por otro lado, Omar comentó que está muy orgulloso de su amigo Eugenio Derbez, quien fue nominado al Oscar por su película CODA, la cual también ganó un SAG Award.

Siento mucho orgullo por mi amigo, de hecho el domingo estuve en su casa. Es la persona más noble y sencilla que te puedas imaginar. Hasta nos abrazamos. Me dice: 'Me encanta que no seas envidioso amigo'. Eso es la consecuencia de todo su trabajo. Eugenio es perfeccionista, apasionado, con mucho talento pero creo que su disciplina y constancia supera su talento".

Finalmente, se pronunció sobre la participación que tendría Derbez en la bioserie de Chespirito luego de que el comediante publicara una foto en el foro.

Otra de las virtudes que tiene Eugenio es que se ha asociado con personas muy inteligentes (...) Seguramente tiene un pie en el proyecto, por algo subió la foto. No sé si va a producir o dirigir", finalizó.

