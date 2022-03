¿Adiós Televisa? Sin tapujos, Tania Rincón admite si tiene pleito con Escalona tras llegar a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada conductora Tania Rincón al fin rompió el silencio y respondió directamente a cómo es su relación con Andrea Escalona en el programa Hoy luego de que surgieran rumores de que había una rivalidad entre ellas.

La exintegrante de Venga la Alegría puso fin a estos cuestionamientos en la reciente entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde aclaró también si la hija de Magda Rodríguez la ha tratado mal desde que llegó al matutino.

En primer lugar, Tania contó que antes de integrarse al elenco de Hoy le pidió a Paul Stanley que hiciera una encuesta con el resto de conductores para saber si les agradaba, pues los altos mandos de Televisa ya la querían como conductora de la emisión pero ella tenía miedo de no encajar:

A Paul lo conocía más y le dije 'cómo ves? sondea con tus compañeritos, no les vaya a resultar una persona non grata'... no quería ser una compañera no bienvenida y la verdad han sido unos meses muy divertidos, me siento cobijada".

Posteriormente, la nacida en La Piedad explicó que con todos sus compañeros se lleva de maravilla, incluida a 'La Escalona':

Compartimos camerino. Entonces, siempre estamos recomendándonos libros, dándonos consejos... somos muy comadres, la verdad", dijo la también modelo.

Por su parte, Mara cuestionó a Rincón si ella se molestó con Andreita cuando acabó en el piso en plena transmisión en vivo y todos en las redes la señalaban a ella como la culpable: "Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas... Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía 'la aventaste' y ella decía 'no, me la llevé de corbata' y sí me llevé un madraz... pero no pasa nada".

La michoacana explicó que aunque para ella una caída al aire es un momento sumamente incómodo, se tomó con humor lo que vivió con Escalona y no le guarda ningún tipo de rencor:

Lo tomo con mucho humor, no me pasó nada, obviamente no me encanta estarme cayendo al aire, pero trato de tomarlo ya con mucho más humor...".

Ya para finalizar, la exreina de belleza reiteró que ella no dejó sin trabajo a Marisol González como se especuló por meses y detalló que ya está planeando nuevos proyectos de la mano de Televisa.

"Mira, la verdad es que Televisa me está dando muchas oportunidades de hacer otras cosas y me sigo consolidando en Hoy porque no es fácil llegar a una familia que ya está hecha".

