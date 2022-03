José Eduardo habla de la boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez: "Mi papá tiene un problema"

Ciudad de México.- A 30 años de la presunta boda falsa de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo, José Eduardo, el hijo de la expareja de famosos, habla sobre el tema y expresa su completo apoyo hacía la protagonista de La Madrastra.

Desde hace tres décadas trascendió la noticia de que el comediante de XH Derbez y Derbez en cuando, presuntamente, engañó a Victoria Ruffo en lo que sería la celebración de una boda falsa, hecho que hasta la fecha no ha sido completamente aclarado, ya que, mientras Eugenio sostiene que todo se trataba de un "juego", la actriz de En el nombre del amor declara que fue engañada y que, el actual esposo de Alessandra Rosaldo, le hizo creer que realmente se estaban casando.

Por su parte, el protagonista de Renta Congelada brindó una entrevista, recientemente, en la que fue cuestionado sobre este hecho entre sus progenitores, a lo que él respondió que normalmente evita hablar del tema para no incomodar a su madre.

Yo no habló con ellos de este tema, no sé si le incomode o no a mi mamá o qué tanto le incomode, es un tema de hace 30 años, pero yo creo que otros 10 años más va a durar este chisme

Por otro lado, José Eduardo declaró que si bien, ama y respeta mucho a sus padres, él siempre va a estar de lado de su madre, la actriz de Victoria y Simplemente María, puesto fue ella quien le dio todo.

Obviamente, siempre voy a estar de lado de mi mamá, de ley, me dio la vida, me hizo quien soy, gracias a ella estoy donde estoy, a los dos los quiero muchísimo, los respeto y ese tipo de cosas, de hace 30 años, solamente ellos saben, solamente ellos lo vivieron.

Finalmente, el conductor de Miembros al Aire reveló que sí este tema sigue vigente en los medios de comunicación es porque el mismo Eugenio Derbez así lo ha querido, ya que él suele sacar el tema durante las entrevistas porque así crea polémica, cosa que utilizaría como estrategia para mantenerse vigente en los medios.

Mi papá tiene este rollo de que le gusta sacar el tema, mi papá tiene un problema, siempre le digo... Nos pasó en una entrevista, un tema que no se tenía que tocar y le dije 'pá, no vayas a tocar este tema, por favor, no hables de esto'. No teníamos ni dos minutos en la entrevista y empieza mi papá (a contar). Le gusta la polémica, le gusta ser trending topic", señaló.