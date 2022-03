Mauricio Martínez, exactor de Televisa, hunde a Chapoy y a 'Ventaneando' tras llamarlo mentiroso

Ciudad de México.- Hace algunas horas el actor Mauricio Martínez aprovechó sus redes sociales para responder a Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando luego de que en el reciente programa desestimaran su denuncia de abuso contra Toño Berumen.

En días pasados el intérprete de melodramas de Televisa alzó la voz y confesó públicamente que el exrepresentante de Magneto y Mercurio, intentó abusar de él con un constante acoso.

Pregúntenle a Toño cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", señaló Mauricio.