Mauricio Martínez hunde a Gustavo Adolfo Infante y revela por qué denunció su abuso hasta ahora

Nueva York, Estados Unidos.- Después de que Mauricio Martínez revelara que fue abusado por Toño Barumen durante su primer encuentro, periodistas de talla de Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, han cuestionado al cantante a través de sus propios programas de espectáculos.

Recientemente, Martínez compartió un video en su cuenta oficial Twitter en el que Infante encaraba al exactor de Televisa por hacer su denuncia hace pocos días, cuando el abuso habría tenido lugar en el año 2002, es decir, 20 años atrás.

¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo viene a decir hasta ahora? Sí él era de los afectados. Él no trabajó con Berumen; no estuvo en ningún grupo con Berumen; no le hizo ningún disco Berumen... ¿Por qué viene 20 años después? Las acusaciones en contra de este señor, Toño Berumen, han existido de toda la vida.