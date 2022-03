"No estaba contenta": Tania Rincón confiesa porqué dejó 'VLA' y renunció a exclusividad de TV Azteca

Ciudad de México.- La querida presentadora michoacana Tania Rincón abrió su corazón en la reciente entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y contó los verdaderos motivos por los que dejó las filas de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la originaria de La Piedad, Michoacán, renunció al programa Venga la Alegría en 2019 luego de haberse unido al elenco cuando apenas tenía 21 años. En aquel momento explicó que salía de la emisión para regresar al área de deportes y volver a Los Protagonistas.

Sin embargo, meses más tarde también terminó renunciando a la televisora del Ajusco y durante la plática que tuvo con la periodista de Televisa Espectáculos Tania confesó cuáles fueron los motivos.

La michoacana, quien actualmente forma parte del matutino Hoy, declaró que en TV Azteca no le daban tanta oportunidad de enfocarse en el ámbito deportivo y esto finalmente la orilló a renunciar primero al matutino y luego a la empresa.

No me dieron nada de deportes, entonces dije 'ya se acabó mi ciclo aquí', ya no estaba tan contenta en Venga (la alegría), quería tener más proyectos y no los estaba encontrando en Azteca", destapó.