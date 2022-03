"No te conozco, nunca te he visto en mi vida", dice Alex Perea a quien lo acusó de ser un agresor

Ciudad de México.- Con un video de poco mas de tres minutos de duración y el cual fue difundido a través de las redes sociales, el actor Alex Perea mostró su postura tras las acusaciones que recientemente se hicieron en su contra, las cuales lo han calificado como agresor de mujeres.

El actor ya se había manifestado al respecto a través de las historias de Instagram; sin embargo, en esta ocasión se dio a la tarea de leer un discurso a manera de evitar que se le olvidaran las ideas que tenía que difundir a la opinión pública, pues una amiga de Isabel Burr, quien fuera su pareja, aseguró que había presenciado el momento en que éste la habría golpeado, por lo que Perea aclaró lo acontecido de viva voz.

De acuerdo con sus palabras, las difamaciones que se han hecho en su contra lo han afectado de manera personal y profesional, por lo que se encargo, no solo de aclarar los hechos, sino que además, dejó claro que no conoce a la persona que hizo la denuncia pública en su contra, mujer que resaltó, fue identificada como Lorena García.

"En la madrugada del 9 de marzo me enteró de que alguien que se llama Lorena García, asegura en Instagram que yo agredí a una mujer, cuando le preguntan si ella es la víctima, responde que no, sino una amiga y que lo vivió de cerca, se lo digo a esta persona directamente: no te conozco, nunca te he visto en mi vida”.