Terror en TV Azteca: Querida atleta de 'Exatlón México' confiesa que fue abusada por su exnovio

Ciudad de México.- Hace algunas horas la atleta mexicana Gloria Murillo, quien fue parte del reality Exatlón México, confesó mediante sus redes sociales que había sufrido violencia psicológica y física por parte de su exnovio.

La exintegrante del concurso de TV Azteca señaló al joven Alejandro Zavala Noyola como su abusador y lo culpó de haber ejercido abuso en su contra durante mucho tiempo, lo cual ella se calló debido al miedo.

Después de vivir tiempo atormentada y con miedo, quiero denunciar públicamente a Alejandro Zavala Noyola (@noyola) por ejercer sobre mi violencia física y psicológica y hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a mi familia a partir de la publicación", escribió.

Gloria, quien formó parte del equipo rojo en varias temporadas de Exatlón, explicó que el movimiento feminista la impulsó a alzar la voz pues notó que el pasado 8 de marzo muchas mujeres salieron a las calles a marchar por sus derechos y para pedir un alto a la violencia de género.

Hoy, después de ver a miles de mujeres marchar y alzar la voz por sus derechos me siento más fuerte que nunca y NO ME SIENTO SOLA", añadió.