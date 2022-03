Tras polémico divorcio, William Levy destapa cómo lleva su relación con su hija: "Pinc...e loca"

Miami, Estados Unidos.- Recientemente, el exactor de Televisa, William Levy pasó por un polémico divorcio, después de que saliera a la luz que le fue infiel a su esposa, Elizabeth Gutiérrez, en diversas ocasiones. Días después de estos hechos, el actor publicó un video en donde acusó a su hija por querer grabar un TikTok con él e incluso la tachó de ser una "pinc... loca".

La noche del pasado jueves, 10 de marzo, el actor de Café con aroma de mujer, La Tempestad y el Triunfo del amor, compartió un video corto en donde se ve a su hija, Kailey Levy colocó el celular en frente de él para grabar un video de TikTok, cosa que a él le desagrada.

Esto es lo que hace esta pin...e chiquita... Me tiene loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estas conmigo y a mi no me gusta. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara. Y además me dice todo el tiempo que la haga reír... como si yo fuera un payaso y además me dice que sí que soy su payaso porque siempre está llorando de la risa conmigo.