Adiós Televisa: Tras cirugías y veto de Chapoy, exconductor de TV Azteca queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien antes formaba parte de las filas de TV Azteca y terminó traicionando a Pati Chapoy al dejar Ventaneando para irse a Televisa, queda fuera del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien tras casi 25 años en la televisora de San Ángel quedó fuera del programa Hoy, pues no fue incluido en la imagen que publicaron en sus redes, misma que incluía a todos los colaboradores.

Como se recordará, Pepillo antes trabajaba en Ventaneando con Pati Chapoy y formó parte del equipo inicial de conductores hace 26 años con Pati, Martha Figueroa y Pedro Sola como compañeros.

Sin embargo, Origel traicionó a su jefa al ser contratado por Televisa en 1997, dejando el programa de espectáculos para hacer su propia emisión en la competencia: La Botana, Trapitos al Sol y luego La Oreja, los cuales arrasaron con el rating.

Chapoy contó que no solo se fue Pepillo, sino que se llevó a toda la producción y hasta a la entonces productora Carmen Armendáriz, lo que desató un pleito entre ellos que duró años, resultando él vetado del Ajusco por esta razón.

Años después se reconciliaron y Pepillo hasta acudió a las celebraciones por los aniversarios del programa. Actualmente, tiene una gran relación con sus excompañeros, sobre todo con Pati, pues seguido recuerda su etapa en Ventaneando.

El polémico periodista, quien acaba de presumir que se hizo un nuevo arreglito en el rostro luego de que el año pasado se sometería a cirugía para quitarse dos hernias, ha estado en Televisa durante décadas y regularmente aparecía como conductor en Hoy.

Aunque hubo un tiempo en el que estaba diario en la sección de espectáculos del matutino, poco a poco dejó de asistir tan frecuentemente y ahora al parecer ya quedó fuera, pues no fue incluido en los promocionales de colaboradores.

En la imagen estuvieron Anel Noreña, Sofía Villalobos, Martha Figueroa, Luz Blanchet, 'La Chupitos', César Lozano, entre otros, sin embargo, quienes llamaron la atención por su ausencia fueron Shanik Berman y Pepillo.

Como se recordará, el propio Origel declaró hace tiempo que se retiraría de la televisión, sobre todo del matutino, pues ya se le hacía pesado levantarse tan temprano.

Además, también se dijo que Pepillo declaró que ya no iría a Hoy porque cuando no fue en una ocasión invitaron al conductor Fabián Lavalle, con quien no tiene una buena relación.

Ah por cierto, ya no voy a ir a ese programa porque el día que no fui llamaron a Fabián Lavalle y lo llamaron invitado especial, así que olvídate de mi Magda (Rodríguez, QEPD), yo ya no vuelvo ahí", presuntamente dijo Origel, aunque él lo desmintió.

¿Será que Origel vuelve a TV Azteca? ¿Podrá regresar a Ventaneando? Es poco probable, pues el periodista aún tiene su programa Con Permiso en Televisa junto a Martha Figueroa, el cual se transmite por Unicable y este fin de semana tendrá una emisión especial.

Además, ni el conductor ni la productora Andrea Rodríguez se han pronunciado sobre esto, aunque Origel sí arremetió contra Televisa hace algunos meses por no haberlo tomado en cuenta para el programa especial que se grabó para los 70 años del Canal de Las Estrellas.

Muchos no fuimos requeridos a los 70 años de Televisa. Claro, cuando hay un productor que no te quiere o que no le interesas, pues no te van a invitar. Yo me imagino que si hubiera sido la productora Carmen Armendáriz, me hubiera hablado", dijo en su canal de YouTube.

Fuente: Canal de YouTube de Juan José Origel, Instagram @programahoy y @juanjoseorigel