"Hoy estamos de luto": A nada de que nazca Índigo, la familia Montaner recibe triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que los cantantes Evaluna y Camilo se encuentran más contentos que nunca en medio de la espera de su primer hijo, la familia Montaner recibió una triste noticia que acabó con la felicidad y los hace vestirse de luto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del fallecimiento de una persona muy cercana a la dinastía, situación que tiene a todos sumamente afligidos. Y así lo han dejado ver a través de sus respectivas redes sociales, en donde también han aprovechado para despedirse.

Gerardo Rozín murió la tarde del pasado viernes 11 de marzo a los 51 años de edad, luego de sufrir una larga enfermedad que lo hizo retirarse de su famoso programa La Peña de Morfi por un tiempo y aunque intentó volver, su salud empeoró.

Junto a una fotografía con Gerardo, Ricardo Montaner escribió un dolido mensaje: "Me pueden dar el pésame, que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo",

Agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos, estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como 'el tío Rozín'", expresó

Por su parte, Mau y Ricky Montaner expresaron su sentir y escribieron: "Vamos extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas... Los consejos... Las p*teadas, la ocurrencias. Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegaremos tarde… como de costumbre. Ah y cada vez que cantemos Dolería, te recordaremos… es tu preferida”.

Evaluna también se despidió con un mensaje breve: "Te vamos a extrañar tío Rozín. Pero en el cielo están los mejores restaurantes y la música más bonita. Te amamos todos".

Por su lado, Camilo publicó: "Es como que me miraras toda tu vida, desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía… y no quiero ponerme triste porque no habrías querido eso… pero voy a extrañarte mucho tío Rozín".

Por último, Camilo lamentó que su bebé, quien está a punto de nacer, no podrá conocerlo: "Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va a poder conocer en persona a su tío judío… pero me reconforta saber que lo real de ti es eterno".

Fuente: TV Notas