¿Lo hundió? Consuelo Duval no se guarda nada y le manda tremendo mensaje a Eugenio Derbez

Buenos Aires, Argentina.- Pese a que ya pasaron varios años, la pareja que Eugenio Derbez y Consuelo Duval formaron en Familia P. Luche, sigue siendo recordada con cariño por las familias mexicanas, de hecho estos grandes cómicos continúan manteniendo una buena relación, a pesar del correr del tiempo o... ¿no?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace algunas semanas, el nombre de Eugenio Derbez comenzó a sonar con fuerza en Hollywood, después de que su película, CODA, fuera acreedora a tres nominaciones por La Academia, esto sin contar que durante la semana del 10 de marzo obtuvo su estrella en el paseo de la fama.

Estos hechos no pasaron por desapercibidos para la intérprete de 'Federica P. Luche', quien sin dudarlo le mandó un tremendo mensaje al actor de 'Ludovico' y... ¿lo hundió? ¡para nada! Sino por el contrario, le expresó todo su cariño y admiración.

Seré breve... Este señor, es el fruto del vientre de Doña Silvia Derbez, gloria del cine nacional y quien (me consta, porque tuve el privilegio de trabajar a su lado) Le preguntaba al director '¿De qué ojo quieres que llore?' No me sorprende que te ganes un Oscar para el país que tanto amas, ¡qué pin... orgullo! ¡Te abrazo! ¡Te admiro! ¡Te aroro!