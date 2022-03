Pepillo Origel confiesa que rechazó entrar a 'La casa de los famosos' y da sus motivos

Ciudad de México.- Durante el programa de espectáculos, Con Permiso, los conductores Martha Figueroa y Juan José Origel hicieron fuertes confesiones sobre el reality show La Casa de los Famosos, el cual ya prepararía su segunda temporada.

Y es que Pepillo Origel sorprendió a su público al confesar que él recibió una invitación para formar parte de la primera edición del programa de Telemundo, sin embargo, rechazó la oferta debido a que no soportaría estar encerrado tanto tiempo.

Yo estar encerrado no, no. A mí me hablaron al anterior a la primera temporada de que yo encerrado no podría", dijo Pepillo.