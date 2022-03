Se retiró: Tras 22 años en Televisa y perder su exclusividad, protagonista reaparece ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien puso una pausa a su carrera en la actuación para perseguir su sueño del fisicoculturismo, reaparece e impacta a usuarios de redes por su apariencia. ¿Luce desfigurada?

Se trata de Vanessa Guzmán, quien debutó en Televisa en 1998 con la telenovela Camila. Después participó en melodramas como Tres mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas.

Antes de Soltero con hijas, su último proyecto en la TV, la actriz estuvo 7 años alejada de la actuación y tras ser señalada de ser "conflictiva" para trabajar por colegas como Cynthia Klitbo y René Strickler, la actriz optó por perseguir su sueño fuera de los foros.

Y esque tras perder su exclusividad en 2011, Vanessa ya podía emprender el proyecto que quisiera fuera de la televisora. Eso fue precisamente lo que hizo pues tras concursar en Miss Universo 1996 antes de iniciar su carrera, ahora se dedicó al mundo del fitness.

En 2021 impactó por su drástica transformación física, ya que Guzmán bajó de pesó y se puso en una forma física impactante, al lucir mucho más musculosa. También empezó a participar y ganar en concursos de fisicoculturismo en México y Estados Unidos.

Aunque la actriz ha declarado que ella no planea retirarse de la actuación por esta carrera y que si se presenta una buena oportunidad tendría que dejar atrás su esfuerzo en el gimnasio para subir de peso, no ha regresado aún a las telenovelas.

Cuando comenzamos la preparación le dije (al entrenador): 'Si en este tiempo se me atraviesa otro proyecto como actriz mi prioridad es mi carrera y tendremos que pausar la preparación’. Yo no me he retirado de la actuación ni pienso hacerlo", dijo en 2021.