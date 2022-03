Sin exclusividad y deprimida: Tras 31 años en Televisa, famosa villana de novelas vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida villana de las telenovelas, quien se quedó sin exclusividad en Televisa en el 2017 luego de 31 años de carrera, reapareció hace unas horas en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva.

Se trata de la reconocida artista inglesa-mexicana Azela Robinson, quien inició su carrera en San Ángel en 1990 cuando cuando participó en la serie de terror La Hora Marcada y de ahí llegó a los melodramas, entre los que destacan Cañaveral de pasiones, Llena de amor, Sortilegio, El Manantial y Yo no creo en los hombres.

Hace más de 1 año la nacida en Londres, Inglaterra, dejó en shock a sus seguidores pues luego del suicidio de Xavier Ortiz, ella confesó que también ha vivido etapas de depresión y hasta detalló que no sería la única artista que también los padece debido a la difícil vida que llevan en el medio.

La gran mayoría vivimos al día... A veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro o viviendo en hoteles y comiendo de la chin... Con tu familia lejos y terminas cansado y deprimido; hay veces que ya no se puede más porque no te cumplen, no te pagan o nomás no alcanza y los hijos reclaman tu ausencia... entonces te sientes fracasado, solo y vacío", escribió entonces.