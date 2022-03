Subió 20 kilos: Tras 12 años retirado y acabar de 'indigente', famoso galán reaparece en Televisa

Ciudad de México.- Famoso galán de telenovelas, quien se rumoró que acabó de indigente y subió más de 20 kilos, reaparece en Televisa luego de haber abandonado la pantalla chica hace 12 años y retirarse de la fama.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Rafael Rojas, quien fue uno de los galanes más cotizados de los años 90, sin embargo, se retiró del medio hace más de una década tras participar en telenovelas como Quinceañera, Amor en Silencio, Teresa, Mi pequeña soledad y Clarisa.

El histrión de 60 años, originario de Costa Rica, también estuvo en otros melodramas como María Isabel, Serafín, Amor real, Mariana de la noche y Duelo de pasiones.

Su último proyecto de la mano de Televisa fue Pasión en el 2008 y después se cambió a las filas de TV Azteca, donde estuvo en Eternamente tuya en 2009 y Vidas robadas en 2010. Desde entonces, desapareció.

Ahora, el actor reaparece, pero lamentablemente no en un nuevo proyecto, sino en las redes sociales del Canal TlNovelas, pues publicaron fotografías inéditas del histrión.

Estas imágenes fueron antes de que se retirara y cuando aún hacía telenovelas. Tiempo después, el costarricense llegó a pesar hasta 130 kilos y hasta se dijo que supuestamente acabó viviendo en la calle.

Tras su tormentoso divorcio, en 2016 la revista TVNotas reportó que tras años desaparecido, el actor se había vuelto un indigente; reportó que presuntamente vagaba por las calles de la CDMX pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura.

Incluso, publicaron unas fotografías donde presuntamente aparecía él luciendo irreconocible, con varios kilos de más y canas. En ese reportaje se indicó que así habría terminado tras "hundir su carrera" y caer en vicios.

Sin embargo, poco después el actor reapareció y desmintió la nota, afirmando que estaba bien y todo era falso. Incluso agradeció a su paisana Maribel Guardia por aclarar todo, pues ella lo defendió y aseguró que vivía en Costa Rica y no era el de las fotos.

El exgalán de telenovelas comentó que no comprendía por qué "seguía vendiendo tanto" si él ya estaba tranquilo y retirado desde hace años.

Aunque en 2017 reapareció y afirmó que perdió 20 kilos para grabar una película en su natal Costa Rica, Rojas contó que no ha vuelto a la actuación ya que su abuelo le dejó una herencia con la que ha logrado sobrevivir.

Además, Rojas comentó que se enfrentó al acoso sexual de parte de algunas personas en la industria y prefirió ir posponiendo su regreso.

No tenía necesidad realmente, bendito Dios. Mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenía necesidad", comentó.