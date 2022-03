Televisa hunde a TV Azteca: Tras debut en 'Hoy' y perder 97 kilos, famoso conductor se declara gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo en Televisa y cambió radicalmente su físico al perder 97 kilos, hace tremendas declaraciones sobre su orientación sexual y la enfermedad con la que ha luchado en los últimos años.

Se trata de Edy Smol, mejor llamado el 'Gurú de la moda', quien saltó a la fama en su programa Cuídate de la Cámara, en el cual comparte sus tips del buen estilo y hace contundentes críticas de los atuendos de los famosos.

Desde hace unos meses que ha estado visitando varios programas en Televisa como Miembros al Aire, Montse & Joe y el Programa Hoy, sin embargo, no ha estado en alguna emisión de TV Azteca.

En una sincera entrevista con Adela Micha, el experto en moda se sinceró sobre cómo salió del clóset y su primera experiencia con un hombre, pues ya es ícono de la comunidad gay y se ha declarado abiertamente homosexual.

Smol le contó a la periodista que incluso antes de aceptar su orientación sexual tuvo una relación con una mujer y se iba a casar, pero terminó todo a los 19 años al descubrir que le gustaban los hombres luego de un "resbalón" con un amigo.

Yo me 'resbalé' entonces fui y le conté y ella me dijo: 'cásate conmigo, a mí no me importa' y yo le dije 'no porque cuando me quiera salir qué jod... para ti y para mis hijos futuros el que yo esté llevando una doble vida'".

El polémico influencer afirma que hasta ahora "admira" y "le gustan" mucho las mujeres, contando que hasta le ha hecho "el favorcito" a varias amigas. Además, comentó que al iniciar su carrera era "gordito" pero logró perder casi 100 kilos haciendo natación.

Pasé de 170 a 73, casi los 100... muchísimo. Lo mejor es que no los recuperé hasta el día de hoy porque los rebotes son duros. No me operé nada, lo juro, no hay doctor que pueda salir a decir: yo a este hombre le toqué algo".

Finalmente, la confesión que más sorprendió es que ante algunos antecedentes de cáncer en su familia, reveló que fue diagnosticado con cáncer de colón hace unos años.

Sin embargo, Edy le dijo a su doctor que no se iba a someter a ningún tratamiento como son las quimioterapias y cirugía, ya que al ver que muchos familiares tomaron esta ruta médica e igual fallecieron, optó por seguir procedimientos naturales como la herbolaria.

En la actualidad, afirma estar mucho mejor, aunque asegura que aún no está en remisión.

Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien. En las últimas semanas que platiqué con mi médico, me dijo: ‘tengo que reconocer que en un principio te odié, hasta te quería correr de mi consultorio’. No estoy en remisión, no estoy diciendo que se quitó".

