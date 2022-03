¡Golpe a la farándula! Geraldine Bazán rompe el silencio y confiesa sí sufrió acoso en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Geraldine Bazán fue abordada por la prensa del espectáculo e hizo fuertes declaraciones en las que reveló sí alguna vez sufrió acoso en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante el Mes Internacional de la Mujer, la actriz de Victoria, Dos chicos de cuidado en la ciudad, Soñar no cuesta nada y El amor no tiene precio, reveló sí alguna vez sufrió acoso en el medio artístico, mientras resaltaba cómo cuidaba de sus hijas para que ellas no pasaran por esta situación.

Nunca he estado en esa situación; me siento muy afortunada porque... Muchas mujeres han sufrido de acoso, de abuso, pero bueno... Definitivamente hablo como mamá, yo ya soy una adulta, pero... definitivamente como mamá creo que es importante que le enseñemos a nuestras hijas (e) hijos también a respetarse a sí mismos y a respetar a los demás... a denunciar y hablar

Geraldine fue muy clara en declarar que ella educa a sus hijas por medio del diálogo y con confianza, por otro lado reveló que sus pequeñas no han sido víctimas de bullying y finalmente detalló que su hija mayor, Elissa Marie Soto se enfocará en la escuela y probablemente, más adelante, vuelva a la actuación.

Sí de repente me dice que 'me da pena que me vean', pero porque son jóvenes y todo les da pena a veces, pero está muy contenta, estuvo muy contenta con el resultado de 'Sí nos dejan'. Quiere seguir en esto, pero está enfocada en la escuela (quizás) más adelante, la verdad es que ahorita no hay ninguna prisa

Actualmente, Geraldine Bazán se encuentra enfocada en su nueva participación en las telenovelas con Corona de Lágrimas 2, donde interpretará a 'Olga Ancira' y se reencontrará con Victoria Ruffo, actriz con quien trabajó en el remake de Mirada de Mujer.

Fuentes: Twitter @TvsEspectaculos