Golpe a TV Azteca: Tras acabar sin un peso y romance gay, Televisa perdona veto a polémico actor

Ciudad de México.- Salió a la luz que un polémico actor, quien se declaró en quiebra hace algunos meses, podría volver a Televisa con un gran proyecto luego de haber sido vetado desde el 2019.

Se trata del galán mexicano Roberto Romano, quien fue despedido del melodrama Imperio de Mentiras aunque ya tenía escenas grabadas pues se filtró un chat en el que insultaba a una mujer, quien presuntamente era novia de uno de sus primos.

Luego de esto, el actor quedó sin trabajo por varios meses y regresó a la pantalla chica en 2021 gracias a Telemundo donde lo contrataron para la primera temporada de La Casa de los Famosos.

Tras ser eliminado de este polémico reality donde tuvo un amorío con Alicia Machado, Roberto se sinceró y confesó que acabó en depresión pues tras el despido de Televisa se fue a la ruina y quedó sin ni un peso.

Llegué al punto de decir, 'no tengo dinero ni si quiera para poder bañarme para poder ponerle gas al tanque y poder bañarme', te lo juro llegué a ese punto de decir 'no tengo un peso'. Y sí llegó ese punto de decir 'Dios por favor o me das una señal o mejor yo ya no estoy aquí'", relató.