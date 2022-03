Itatí Cantoral destapa que es una madre muy estricta con su hija: "A veces me siento frustrada"

Ciudad de México.- El pasado viernes, 11 de marzo, se estrenó a través de la plataforma de Disney Plus: Red, película de Pixar en la que Itatí Cantoral trabajó dando voz al personaje de 'Ming', madre de la protagonista, y del cual se sintió muy identificada, ya que asegura que es una "madre muy estricta".

Desde hace algunas semanas, Itatí Cantoral comenzó a promocionar su nuevo trabajo, el cual fue dar su voz para una película de Disney Pixar; sin embargo, aseguró que grabar la primera escena representó todo un reto, sobre todo porque se moría de la pena al sentirse tan identificada con su personaje.

El mayor desafío fue que me vi identificada desde la primera escena, ¡me dio una vergüenza! Porque yo dije: 'Soy esa mamá, ¡Qué pena! ' (...) Yo encuentro muy parecida a Ming, que es mi personaje. Es la mamá de esta niña preciosa que tiene 12 años y somos muy parecidas porque yo también soy una mujer muy estricta y le exijo a mis hijos que sean los mejores en lo que hacen... que todo sea con reglas y la vida no tiene reglas.

La villana de María la del Barrio y protagonista de Hasta que el dinero nos separe, declaró que en ocasiones solía sentirse frustrada porque las cosas no le salen del todo bien con su hija, pero al mismo tiempo, María Itatí le ha enseñado que juntas pueden enfrentarse a la vida.

(En) Esta película me identifico (con) en esta mamá que (me recuerda) que a veces me siento frustrada porque las cosas no salen con mi hija al 100 por ciento, pero mi hija me ha hecho ver y la película me enseñó que mi hija es un ser independiente y las dos tenemos que ir juntas de la mano conquistando a la vida.