Luto en la música: Luego luchar un año contra el cáncer, muere querida cantante de 50 años

California, Estados Unidos.- Una querida cantante que además era una popular estrella de reality shows en Estados Unidos murió el pasado sábado 12 de marzo, luego de perder la lucha contra el cáncer, enfermedad de trató durante un año.

Se trata del sensible fallecimiento de la cantante Traci Braxton, quien era hermana de Toni y Tamar Braxton, además de una exintegrante del grupo The Braxtons. Lamentablemente, la artista pereció el pasado sábado, a la edad de 50 años; así lo informó The Hollywood Reporter.

En la imagen, las hermanas Braxton. Con una flecha se señala a Traci (Q.E.P.D.)

Con el mayor pesar les informamos del fallecimiento de nuestra hermana, Traci”, confirmó la familia Braxton en un comunicado al medio citado.

Como bien se sabía, Traci Braxton padecía cáncer de esófago, y aunque se sometió a un tratamiento que duró un año, lamentablemente no logró recuperarse. En este contexto, la familia de la cantante pidió que se respete su luto, el cual se mantendrá privado.

No hace falta decir que era una luz brillante, una hija maravillosa, una hermana increíble, una madre amorosa, esposa, abuela y una artista respetada. La extrañaremos muchísimo Le pedimos que respete nuestra privacidad mientras planeamos enviarla a casa con amor, celebrando su vida”.

Por otra parte, el publicista de Traci compartió a The Hollywood Reporter que la cantante pasó su último año en un hospicio y que partió de este mundo rodeada de sus seres queridos y familia, incluidas sus hermanas, parte del quinteto musical The Braxton, su madre y sus amigos.

El pasado sábado, el hijo de Traci, Kevin Surratt Jr., lamentó la muerte de su madre a través de una publicación de Instagram, en la que reconoce que la cantante y artista luchó hasta el final contra el cáncer.

Ella luchó hasta el final, y hoy está en paz. Amo a mi madre para siempre, y esto duele mucho, pero estoy en paz sabiendo que ya no siente dolor. Te amo ma. Te voy a extrañar", compartió el hijo de Traci.

Descanse en paz.

