Sofía Aragón cautiva a todo Instagram al lucir coqueto 'outfit' en foros de TV Azteca: "Qué chula"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora de TV Azteca Sofía Aragón logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas presumió el encantador 'look' que apareció modelando desde el foro del programa Venga la Alegría: Fin de semana.

Sin duda alguna la originaria del estado Jalisco atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera debido a que forma parte de uno de los matutinos más vistos de la televisión mexicana.

Sin embargo, en la parte personal no se encuentra de la mejor manera pues hace unas semanas la exreina de belleza confirmó que nuevamente está teniendo problemas con la endometriosis que sufre desde la adolescencia.

No obstante, Sofi no ha parado de trabajar y la mañana de ayer sábado 12 de marzo causó una revolución entre todos sus fans debido al increíble 'look' que lució en VLA y el cual de inmediato presumió a través de su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Aragón de inmediato causó sensación y se llenó con más de 17 mil Me Gusta además de que no ha parado de recibir elogios, piropos y muestras de cariño de parte de sus miles de admiradores y fans.

Qué guapa".

Qué chula te ves".

Mágicamente hermosa".

Estás preciosa".

Fuente: Instagram @sofaragon