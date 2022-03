Tras 4 años en TV Azteca, Kristal Silva se va de 'VLA' y alista su debut ¿en Televisa?

Ciudad de México.- Desde hace varias horas la famosa conductora Kristal Silva, quien lleva más de 4 años en las filas de TV Azteca, ha mantenido muy intrigados a todos sus fans pues confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto pero no ha revelado muchos detalles. ¿Se va a Televisa?

Como se sabe antes de llegar a las filas de la empresa del Ajusco, la originaria de Tamaulipas hizo su debut en San Ángel al ser invitada especial del matutino de Las Estrellas Hoy para platicar sobre su participación en el Miss Universo 2016 como representante de México.

Finalmente en 2018 fue contratada por la televisora de Ricardo Salinas Pliego como conductora de Mexicana Universal y poco más tarde uniéndose al elenco de VLA.

El pasado viernes la finalista de Reyes del playback abandonó el foro del matutino e inmediatamente se fue a grabar un nuevo proyecto, pero afortunadamente no es en Televisa.

La tarde de este domingo 13 de marzo, Silva mostró a través de sus historias de Instagram que está grabando una serie en la que mostrará lo mejor que hay en el precioso puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Kris dijo que desde el pasado viernes se encuentra en esta ciudad del norte de México haciendo varios reportajes sobre cómo es la vida en Mazatlán y se ha dejado ver paseando por las playas, calles coloridas y además hasta de fiesta en un antro.

Aunque no lo crean anoche estaba trabajando, nos fuimos a ver cómo es la vida nocturna en Mazatlán y me costó mucho, me sacrifiqué mucho para irme de fiesta, pues para trabajar la neta y aquí seguimos... vamos en el día 3 grabando para ustedes, muy pronto van a ver la serie de Mazatlán, no se lo pueden perder por favor", expresó la tamaulipeca.