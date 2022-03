Tras ofender a cantante por denunciar abuso, Bisogno bloquea comentarios en Twitter: "Me la pel...n"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 11 de marzo, Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando, fueron blanco de críticas en redes sociales, después de que insultaran al aire a Mauricio Martínez, un cantante y exactor de Televisa, que denunció haber sido víctima de abuso por parte del productor de bandas como Mercurio y Magneto: Toño Berumen.

Tras esta situación, los conductores del programa de espectáculos fueron señalados por defender al abusador y no a la víctima, hecho que pareció no gustarle al actor del Tenorio Cómico, Daniel Bisogno quien optó por bloquear los comentarios de sus seguidores de su cuenta de Twitter. No sin antes hacer una polémica publicación.

¿Cuándo entenderán que me la pel...n?

Por su parte, algunos usuarios de Twitter denunciaron que Pati Chapoy hizo lo propio en la red social y comenzó a bloquear todos los comentarios negativos por las críticas que lanzo viernes, a través de la señal de TV Azteca.

En tanto, varios famosos han manifestado su descontento a través de sus redes sociales, con respecto a las declaraciones de los conductores de Ventaneando, entre ellos Sebastián Rulli y Eduardo España.

