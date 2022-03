Vicente Fernández: Indignada y con el corazón roto, Doña 'Cuquita' manda fuerte mensaje a Televisa

Ciudad de México.- Recientemente, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández de Televisa, en colaboración con Univisión, comenzó a dar de qué hablar, cuando Doña 'Cuquita' y los hijos del Charro de Huentitán acusaron a las televisoras de hacer las cosas "a la mala".

Este domingo, 13 de marzo, la viuda del cantante de 'Mujeres Divinas' emitió un comunicado en el que tildo a San Ángel, Pablo Montero y al resto de los ejecutivos de Univisión de ser una empresa sin escrúpulos, quienes buscan robarse los derechos de Don 'Chente' para lucrar con ellos.

Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita, estos no tienen llenadera'

Por otro lado, la madre de Alejandro Fernández declaró que Vicente mismo decidió que Netflix se encargara de la producción de la serie de su vida porque ellos sí le despertaron confianza, además él mismo cantante de música ranchera escogió a Jaime Camil por ser "disciplinado", a diferencia de Montero, a quien tachó de hipócrita.

Entre otras cosas, recalcó que ni ella ni sus hijos están buscando dinero de Televisa y descartó que la empresa de Emilio Azcárraga Jean estén buscando hacerle un homenaje a quien fue su esposo durante décadas, porque la finalidad de todo esto es lucrar.

Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital . ¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuándo estaba vivo! Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo.

Posteriormente, 'Cuquita' despotricó contra la empresa de Univisión, por involucrarse en el "robo" de la vida y obra de Vicente Fernández y recalcó que sí bien, la televisora es de Estados Unidos, la serie estaba planeada para ser transmitida en México.

Yo no sé por qué se mete la empresa de Estados Unidos TELEVISAUNIVISION, ¿por qué la empresa mexicana TELEVISA no dice nada y se esconde detrás de ésta? Yo lo que sé es que la serie la va a sacar en México la empresa mexicana Televisa en su canal. Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales. Me despido, confiándole al público, que fue el otro amor de Vicente, que Dios tenga en su gloria, que como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala.