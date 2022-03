Adiós 'Hoy': Tras vivir en la calle y veto de Televisa, actriz llega a TV Azteca ahogada en llanto

Ciudad de México.- Tras vivir en la calle y acabar vetada de Televisa luego de 27 años en sus filas, querida actriz de telenovelas rompe en llanto en su regreso a la televisión en TV Azteca y da terrible noticia al público.

Se trata de Paty Navidad, quien tras debutar en la televisora de San Ángel en María Mercedes en 1992, habría terminado vetada por haberse cambiado al Ajusco el año pasado para hacer MasterChef Celebrity México, ya que no le dieron trabajo.

Desde su último proyecto Por amar sin ley en 2019 no había vuelto a actuar. Aunque también estuvo en el programa Hoy y habló de sus peores y mejores momentos, ahora se fue a la competencia, en TV Azteca.

La actriz, quien al llegar a la CDMX confesó que durmió en la calle y pedía dinero en el Metro para sobrevivir antes de formar su carrera en la actuación, regresó a la televisión como conductora hace unas semanas luego de no encontrar una oportunidad en telenovelas.

Tras estar en melodramas como Cañaveral de pasiones, Ángela, El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón, la sinaloense empezó a protagonizar escándalos por sus controversiales comentarios.

La actriz fue vetada de redes sociales por sus opiniones contra la pandemia por Covid-19 y poco después habría sucedido lo mismo en San Ángel, pues aunque afirma que no le confirmaron que estaba vetada, no la volvieron a contratar.

Además, hace unos días denunció que presuntamente alguno de sus compañeros en la telenovela Por ella soy Eva habrían intentado envenenarla, declaraciones que impactaron a todos.

Llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático clorídrico sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela (...) Fue en 'Por Ella soy Eva', no sé si fue hombre o mujer, yo ya lo perdoné", dijo para Chisme No Like.