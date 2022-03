¿Bioserie de Vicente Fernández tocará el tema del narco? Esto dice el productor Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que la familia de Vicente Fernández, intentó impedir a Televisa el estreno de El último rey, el hijo del pueblo, esta noche de lunes se trasmitió la serie biográfica no autorizada del fallecido cantante.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La historia de la bioserie está completamente basada en el libro El último rey, de la escritora Olga Wornat, en el que se aborda un presunto vínculo de Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, con el crimen organizado.

Ante esto, el productor Juan Osorio reveló si este tema se verá plasmado en el polémico proyecto: "A mí no me interesa nada de eso del crimen organizado, a mí me interesa hacer un homenaje a un ídolo y tener un ejemplo de su vida aspiracional y cómo sufrió desde niño para llegar hasta acá".

Continuó diciendo: "Hay cosas que no se deben de tocar por respeto a la familia, pero otras como lo que acaban de ver que es la escena del secuestro que no lo puedo ocultar".

El elenco de esta producción de Televisa se reunió este lunes en el cine Tonalá para ser testigo del estreno, en medio de la polémica y reclamos de María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Chente, quien acusó a la televisora de lucrar con la imagen del cantante.

Osorio pidió a la familia que le den la oportunidad de platicarles por qué, cómo y cuál es la finalidad de una serie tan importante como ésta, del ídolo de México, que es un ejemplo aspiracional para mucha gente.

La familia Fernández había expresado en días recientes que procedería legalmente contra la serie y el 12 de marzo publicaron un boletín en el que se informó que un juez prohibió su estreno. Sin embargo, la empresa informó que no recibió notificación alguna autoridad y mantuvo en pie el estreno del primer capítulo.

Una de las inconformidades de la dinastía Fernández es que Pablo Montero fuera el protagonista de la bioserie. Sobre la desaprobación que ha mostrado la familia hacia el actor, él mismo se dijo muy triste, incluso derramó algunas lágrimas, según narró Juan Osorio.

Fuente: El Universal