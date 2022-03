Tras 27 años retirada y veto de TV Azteca, protagonista de Televisa suplica por trabajo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 42 años en Televisa y 27 alejada de las telenovelas, una famosa actriz y cantante traiciona a Pati Chapoy y TV Azteca y revela en exclusiva para el programa Hoy por qué se retiró de la actuación, además de pedir trabajo.

Se trata de Yuri, quien participó en melodramas de la televisora de San Ángel como Colorina, Verónica y Volver a empezar. Esta última fue protagonizada por ella, Chayanne, Fernando Ciangherotti, Guillermo García Cantú y Alejandro Aragón.

En entrevista con el matutino Hoy, reveló en exclusiva por qué nunca regresó a las telenovelas y si le gustaría volver, ya que en 1995 fue su debut y despedida al protagonizar Volver a empezar.

Lo que sorprendió fue que la actriz y conductora confesó que su esposo es quien no le deja volver a actuar como protagonista y explicó sus razones:

Siempre he querido hacerlo, por supuesto. Obviamente hay una pequeña cosita, que hice un pacto con mi esposo y por eso hemos durado 26 años. El pacto era no volver a hacer otra telenovela en estelar porque este lógicamente siempre te piden besos y mi marido dice: 'No soy de cartón'".

Y agregó que aunque muchos digan que solo es un trabajo, de igual forma "uno siente": "Y mucha gente dice: ay pero son actuados' sí pero es beso y al final uno siente mi amor, uno siente".

Yuri, quien hace poco estuvo en TV Azteca dando una entrevista exclusiva a Ventaneando y de donde se dijo hace años había sido vetada por orden de un productor, comentó que no descarta regresar a las telenovelas, pero tiene una condición.

Comedia, una novela de comedia... por favor, pido que me hablen porque me encanta la risa, soy una persona alegre y sobre todo porque la comedia es menos comprometedora para un matrimonio", dijo entre risas.

Además, comentó que ha sido testigo del fracaso del matrimonio de varios amigos a causa de esto: "Tengo varios amigos que han terminado mal que por los besos... mi amor cuando yo me besé con Chayanne y esos 5 galanazos yo sentía cosas... eso de que 'ay no, no se siente nada' mánguele".

Finalmente, suplicó a productores que le den un papel pequeño en alguna telenovela, sin importar lo que sea:

Mejor déjenme de cantante y si alguna vez me dicen que sea 'la mamá de' o 'la comadrita de', ay sí, no me importa que no sea estelar. De lavatrastes, de comadrita, de manejadora de carros... como Yuri la trailera, una cosa así sí le entro".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy y Ventaneando