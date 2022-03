Tras 32 años en las novelas y cirugías, actriz deja Televisa y llega a 'VLA' con fuerte exclusiva

Ciudad de México.- Una polémica actriz apareció por primera vez en el programa Venga la Alegría: Fin de semana al darles una entrevista exclusiva luego de haber trabajado durante más de 32 años en las telenovelas de Televisa.

Se trata de la también exreina de belleza Felicia Mercado, quien hizo su debut en los melodramas desde 1981 con El Hogar que yo robé y dio vida a grandes villanas en proyectos como Rosa Salvaje, Lo blanco y lo negro, Entre la vida y la muerte y Más allá del puente.

En los últimos años la originaria de Tijuana ha dado mucho de qué hablar pues los seguidores de la exmodelo afirman que está "irreconocible" y lamentan que se haya sometido a tantas cirugías estéticas que habrían "arruinado" su rostro.

Y este fin de semana, Felicia nuevamente volvió a causar revuelo pero no por su apariencia física sino por las declaraciones que hizo en entrevista con VLA: Fin de semana.

Resulta que el pasado domingo la artista de 62 años reaccionó a la denuncia pública que hizo Sasha Sökol contra el productor Luis de Llano, pues ella no paró de defenderlo.

Sin temor alguno, Mercado comentó que para ella, Sasha no es ninguna víctima pues asegura que si tuvo un amorío con su entonces mánager fue porque así lo quiso y nadie "la obligó".

Ya tenía ¿qué?, ¿unos 15 años, no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo 'a fuerza lo tienes que hacer'. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida", expresó.

Continuando con su postura, la también conductora de televisión añadió: "Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?".

Ya para finalizar, Felicia volvió a defender al exproductor de Televisa y lamentó que los medios hayan revivido esta noticia, pese a que fue él quien admitió hace unas semanas que sí anduvo con una menor de edad.

Sí, pero es mi amigo, ¿qué quieres que te diga?: 'los hombres son hombres' y perdón. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé".