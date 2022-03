Tras acabar sin un peso y fracaso en TV Azteca, galán renuncia a Televisa y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien estuvo 16 años en TV Azteca y luego se cambió a Televisa, llega a Ventaneando luego de revelar por qué fracasó en el Ajusco.

Se trata del exparticipante de La Academia Víctor García, quien concursó en la primera generación del reality musical en el 2002, pero lamentablemente no logró quedarse con el primer lugar. Él declaró que probablemente "le ganó la soberbia".

Tras su fracaso en el reality, en donde terminó con el segundo lugar, Víctor fue elegido de inmediato para protagonizar telenovelas en el Ajusco como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez, Campeones, Pobre rico, pobre y Corazón en Condominio.

El originario de Tamaulipas ha confesado que en sus inicios no la pasó bien económicamente pues no tenía dinero ni para comer, además de que seguido pasó hambre debido a su falta de ingresos.

He pasado momentos complicados (...) yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos".

Luego de 16 años en la empresa que le dio su primera oportunidad, el exacadémico decidió irse a Televisa y se unió al elenco de Por amar sin ley en el 2018. A más de 4 años de estar ausente de la televisora, este lunes regresó para estar en Ventaneando.

Pati Chapoy anunció por todo lo alto la presencia del famoso galán en el foro, quien había puesto pausa a su carrera musical y desapareció por unos años. Ahora regresa con un estilo "regional pop".

"Es emocionante... muchas gracias familia bonita", dijo sobre su regreso, mientras que Pati, quien ha estado envuelta en polémica por sus lamentables declaraciones sobre la denuncia de abuso que hizo Mauricio Martínez, dijo:

Bienvenido, me da mucho gusto que estés por aquí".

El actor y cantante se puso nostálgico y recordó su paso por TV Azteca, agradeciendo las oportunidades que le brindaron. Víctor comentó por qué salió de Televisa y ahora está de vuelta en 'su casa'.

Me ha ayudado muchísimo la formación que tuve en esta mi casa y cuando me invitaron a un proyecto en la otra empresa me di cuenta que iba bien preparado y también me ayudó a darme cuenta que podía emprender un camino solo en la música".

Y agregó: "Aunque he sido leal y agradecido con un empresa que musicalmente me apoyó durante años, también ellos tienen una filosofía que tienes que seguir. Yo ya me sentía un poco obsoleto y con las ganas de interactuar más con el público".

Víctor incluso puso a todos a bailar al ritmo de su nuevo sencillo Como lo haces conmigo luego de varios años alejado del medio artístico. Bromeando, el cantante dijo: "Buenas tardes, pues este es el programa Aerobics con Pati Chapoy".

El artista acudió a hacer promoción a su nuevo material musical, sin embargo, podría ser que pronto regrese a la televisora donde alcanzó la fama, pues estuvo casi dos décadas en sus filas.

