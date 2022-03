Tras ir preso y veto de Televisa, galán de novelas rechaza protagónico y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Se filtró que el polémico actor Eleazar Gómez, quien prácticamente fue vetado de Televisa luego de acabar preso en 2020, quedó fuera de un importante proyecto que marcaría su regreso a la actuación y ya tienen listo a su reemplazo.

Como se recordará, en noviembre del 2020 la cantante peruana Tefi Valenzuela denunció que el actor de novelas como Atrévete a soñar la había golpeado y tratado de estrangular la misma noche en que le pidió matrimonio.

Por lo que él fue detenido y llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, pero salió libre cuatro meses después tras comprometerse a tomar terapia, disculparse con la víctima y pagar una compensación económica de 400 mil pesos.

Sin embargo, en el pasado mes de octubre Eleazar protagonizó la portada de la revista TVNotas ya que ellos afirmaron que ninguna televisora, incluida Televisa, TV Azteca y Telemundo, lo quería contratar por la mala fama e imagen que se creó tras agredir a su entonces novia.

Luego de esto, surgió el rumor de que el exgalán mexicano había acabado sin ni un peso y se dijo que ahora hasta era mantenido por su hermana, la actriz Zoraida Gómez, quien siempre lo ha apoyado y defendido a capa y espada.

Ahora Eleazar, quien inició su carrera en Televisa desde 1995, se seguiría enfrentando al desempleo pues el periodista Álex Kaffie aseguró que se negó a firmar contrato para unirse a la obra de teatro Conejo blanco, conejo rojo.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el 'Villano de los espectáculos' aseguró que el intérprete de 35 años había dicho que sí haría una función de la puesta en escena durante el Día Mundial del Teatro pero se retractó de último minuto.

Me entero que Eleazar Gómez se hizo el interesante con el productor que quiso contratarlo para dar una función de teatro... El actor y cantante, que de sobra se sabe está desempleado, le vino dando largas y largas al productor para al final, ya con el contrato hecho, decirle ¡y por WhatsApp! que no lo firmaría y que NO aceptaba hacer la función", escribió.