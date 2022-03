Tras ser stripper y 'salir del clóset' en Televisa, polémico actor renuncia a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 6 años y perdió exclusividad, reaparece en Venga la Alegría con un contundente mensaje luego de que saliera a la luz la acusación de abuso de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

Se trata de Sergio Mayer, quien hace 6 años se retiró de las telenovelas de Televisa y se dedicó a la política luego de haber empezado siendo stripper y bailarín en el show Solo para mujeres, el cual le valió una gran cantidad de críticas y ataques.

Mayer participó en telenovelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón y Abismo de pasión, hasta que perdió su contrato de exclusividad en 2016 luego de participar en su último melodrama, Corazón que miente.

El actor, quien le dio vida al diseñador de modas gay 'Luigi Lombardi' en la telenovela La fea más bella, versión mexicana de Betty la fea, dio tremenda exclusiva a Venga la Alegría de TV Azteca luego de que se rumorara que había sido vetado.

El polémico exGaribaldi, quien hace unas semanas estuvo como conductor de invitado en el programa Hoy, revela en el matutino del Ajusco luego de que presuntamente hubiera sido vetado de Televisa y TV Azteca "por revoltoso".

Mayer decidió manifestar su afecto al exproductor de Televisa Luis de Llano, luego de que la cantante Sasha Sokol confesó que fue víctima de abuso pues mantuvo una relación con él cuando ella tenía 14 años y él 39.

A pesar de que el expolítico se ha mostrado solidario con otras mujeres y menores que han sufrido abusos, entre ellos el de Alexa Parra, quien denunció a su padre, el actor Héctor Parra, por abuso cuando era menor de edad, en esta ocasión ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

Nuestra relación con Luis fue y ha sido siempre de amistad, ha sido laboral, yo le debo mucho a Luis en mi carrera, un gran productor, creador de muchos conceptos y su vida personal y demás yo creo que solamente él, Sasha o quien lo vivieron tienen derecho a opinar al respecto, sería irresponsable de mi parte, que yo diera una opinión, porque le tengo mucho cariño y respeto, y si hay pues alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tienen que ver y aclarar ellos, porque a mí no me consta absolutamente nada de ninguna de las dos partes", dijo Mayer.

A Sasha, el actor decidió mandarle un fuerte mensaje:

A Sasha por supuesto que la respecto, la admira, como actriz, como cantante, pero más que nada como mujer, y me pongo, me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza".