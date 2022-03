Adiós Televisa: Tras ser stripper y 6 años retirado, TV Azteca quita veto a actor y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 6 años para incursionar en la política, da exclusiva al programa de Ventaneando de Pati Chapoy sobre el caso de Sasha Sokol, quien señaló a Luis de Llano de ser su abusador.

Se trata de Sergio Mayer, quien hace 6 años hizo su última telenovela en Televisa y luego renunció para dedicarse a la política, logrando ser diputado. Sin embargo, recibió múltiples críticas ya que en sus inicios era stripper y bailarín en Solo para mujeres.

Mayer actuó en telenovelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón y Abismo de pasión, hasta que perdió su contrato de exclusividad en 2016 luego de participar en Corazón que miente.

Desde entonces, aunque ya no es diputado, el actor se ha involucrado en diferentes casos de presunto abuso como el de Alexa Parra contra su padre y el de Daniela Berriel, por lo que fue abordado por la prensa para pronunciarse sobre las revelaciones de Sasha Sokol.

Como se recordará, la exTimbiriche exhibió el abuso que sufrió a manos del productor Luis de Llano, cuando ella tenía tan solo 14 años de edad y la noticia ha sacudido al mundo del espectáculo.

Y esque son muchos los famosos que tenían una relación laboral y de amistad con el exproductor de Televisa, lo que ha desatado controversia al hablar del caso.

Aunque se dijo que estaba vetado de TV Azteca, el actor apareció en la televisora del Ajusco y en entrevista exclusiva para Ventaneando, Mayer dijo:

Yo en lo personal a Luis le debo mucho en mi carrera... fue con quien inicié mi carrera (...) No he tenido oportunidad (de hablar con él) Estamos en un chat, donde nos comparte sus libros y sus presentaciones… ese chat lo tenemos desde que murió Xavier Ortiz", dijo.

Tras negar tener comunicación con él, Sergio asegura que la relación entre Luis de Llano y Sasha era un secreto a voces.

Y al igual que la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, el actor asegura que no podría imaginar vivir una situación similar con su familia.

No, no podría. Tengo dos hijas, una de 15 y una de 11, y nada más de imaginarme, no podría con el tema (...) Al leer lo que dice Sasha que su familia no estaba de acuerdo... uno empieza uno a juzgar; lo que es delicado que juzguemos a las personas cuando no sabemos la realidad de lo que están pasando".