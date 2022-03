Chapoy hunde a Televisa: Tras estar preso y un veto, actor traiciona a 'Hoy' y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy luego de haber estado en la cárcel y haber sido vetado de Televisa hace varios años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Kalimba, quien es parte de la obra de teatro musical José el soñador, en donde da vida al 'Faraón'. El hermano de M'Balia no solo es cantante, sino que también actuó en telenovelas

Como se recordará, no solo es cantante, pues también actuó en telenovelas de Televisa como Locura de amor y Clase 406, aunque fue vetado en 2011 de la televisora de San Ángel por haberse ido a TV Azteca.

La televisora le perdonó el 'castigo' y hasta ha visitado varias veces al programa Hoy, matutino competencia de Venga la Alegría.

Como se recordará, el integrante de OV7 estuvo en la cárcel 7 días en Quintana Roo luego de ser acusado por una mujer, entonces menor de edad, por presuntamente abusar de ella, sin embargo, se desestimó el cargo, ya que no se pudo comprobar el delito.

Y ahora que salieron a la luz las declaraciones de Sasha Sokol sobre el productor Luis de Llano, es que Kalimba responde en exclusiva para Ventaneando cómo los cuidaban a ellos en OV7 siendo todos muy jóvenes navegando el difícil ambiente de la fama.

El ganador de la última temporada de ¿Quién es la Máscara? ahora apareció en Ventaneando luego de estar en Televisa para comentar su experiencia en OV7, afirmando que siempre les dieron un trato digno.

Cabe recalcar que a diferencia de agrupaciones creadas por Luis de Llano como Timbiriche, Garibaldi, Fresas con crema y Kabah, OV7 fue creada por Julissa, hermana del señalado productor.

Empecé chiquito y sin ninguna situación incómoda. Fui un niño bastante, creo que todos los OV7, fuimos niños bastante cuidados por sus padres, por los mánagers y personas que nos rodearon. Honestamente siempre he estado muy agradecido porque me he enterado de muchos chismes y cuentos de agrupaciones y algunos otros infantes y adolescentes que hubieron a nuestro alrededor y estoy infinitamente agradecido por el grupo que nos tocó porque el nuestro fue siempre muy cuidado, fue bastante sano".