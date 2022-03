Desfigurada y sin poder caminar: Tras 22 años retirada, protagonista de Televisa 'llega' a TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de Televisa, quien desde hace 22 años no aparece en telenovelas, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca pues su hermana recuerda el romance que tuvo con un hombre mucho mayor que ella.

Se trata de Thalía, quien abandonó su carrera en la actuación luego de personajes inolvidables como 'las tres Marías': María Mercedes, María la del Barrio y Marimar. En 1999, luego de protagonizar Rosalinda, dejó los melodramas.

Su trayectoria en la televisión fue corta, pero muy recordada, ya que fue llamada la 'Reina de las telenovelas' luego del rotundo éxito que tuvieron las producciones que estelarizó en Televisa, además de que presumió tener el contrato de exclusividad más costoso.

Hace unos meses, la actriz y cantante encendió alarmas por revelar que había tenido fuertes dolores de espalda que le impedían moverse, afirmando que no podía caminar.

He estado en un grito, en un dolor imparable por más de un mes y medio. He estado calladita... estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele".