Desfigurado: Tras renunciar a Televisa y años desaparecido, querido galán de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Rafael Amaya, quien debutó en Televisa participando en exitosas producciones, dejó en shock a los fans pues hace algunas horas reapareció en el programa Venga la Alegría luego de haber permanecido alejado de la actuación por un par de años.

El nacido en Sonora, quien hizo telenovelas como Las vías del amor y Sin pecado concebido, estuvo desaparecido por casi un año, tiempo en el que se especuló que estaba muerto, que lo habían secuestrado o que estaba en rehabilitación, esto último fue lo único que resultó ser cierto.

Tras haber estado internado para superar sus adicciones, en 2021 Amaya al fin pudo a los foros de grabación y su esperado regreso fue con la serie Malverde: El Santo Patrón.

Además, hace unos meses firmó un nuevo contrato de exclusividad en Telemundo para volver a estelarizar El señor de los cielos retomando el papel de 'Aurelio Casillas' en la octava temporada.

Asimismo el pasado mes de diciembre, el aspecto físico de Rafa dio mucho de qué hablar pues al protagonizar la portada de la revista People en Español, su apariencia dejó en shock a todos. Los internautas de inmediato señalaron que el galán sonorense luce muy diferente al hombre que triunfó en las primeras temporadas de la narcoserie antes mencionada.

E incluso, algunos hasta se atrevieron a señalar que usan un clon del actor para hacer apariciones públicas como esta.

Durante la tarde de ayer lunes, las cámaras de VLA captaron a Amaya en el aeropuerto y lo encontraron totalmente recuperado de sus vicios. En la breve entrevista que le dio a la reportera de TV Azteca, el famoso hombre se encargó de desmentir que tenga un pleito con Julio César Chávez, quien fue su padrino al entrar a rehabilitación.

No, no es cierto (del pleito con Chávez), yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo", dijo.

Acto seguido, el sonorense habló de la etapa de adicciones que vive Julio César Chávez Jr. y detalló que no se ha comunicado con ninguno de ellos.

Todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo... No puedo opinar nada, porque no he leído nada al respecto, pero ya me comunicaré con él, tengo su teléfono, puedo platicar con él", agregó.