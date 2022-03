Irán Castillo revela que fue víctima de prejuicios por su embarazo y lanzó duro mensaje

Ciudad de México.- El pasado 10 de febrero, la actriz de S. O. S. Me estoy enamorando y el Dr. Cándido Pérez, tuvo a su segundo hijo, Demian, quien fue concebido cuando la actriz tenía 35 años, por lo que se enfrentó a muchos prejuicios durante el proceso.

El pasado lunes, 14 de marzo, Irán Castillo compartió un video en su cuenta de Instagram en donde reveló que fue estigmatizada por haber quedado embarazada a los 35, sobre todo por la comunidad médica, quienes solían decirle que se trataba de un embarazo de alto riesgo por su 'avanzada edad'.

La cantante de Mosquitas Muertas arremetió en contra de los médicos, asegurando que todo se trata de "mentiras" y declaró que todo formaba parte de un "sistema generalizado" creado por parte de los laboratorios.

La pareja de Pepe Ramos resaltó que esto puede resultar contraproducente para las futuras madres, quienes pueden entrar en nervios por temor a perder al bebé.

A mí me empezaron a hacer muchos estudios con esta idea de que 'ya tienes más de 35 años y ya es de alto riesgo'. Todas estas cosas que no son verdad porque no porqué tengas más de 35 años, ya va a ser de alto riesgo tu embarazo. Creo que eso, más bien es un sistema igual generalizado por los laboratorios y los doctores