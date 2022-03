¡Lo desenmascara! Desde Televisa, Galilea Montijo hunde a Gustavo Adolfo Infante en 'Hoy'

Ciudad de México.- Conductores del programa Hoy se le fueron encima al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante por el conflicto legal que sostiene con la actriz de Televisa Gaby Spanic.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Gaby Spanic se reunirá con artistas de la talla como Alejandra Guzmán, Belinda, Ingrid Coronado y Sergio Mayer con la finalidad de defender sus derechos y poner alto a los medios que los agreden.

En conferencia de prensa, la venezolana aseguró que no permitirá que algunos integrantes de la prensa los insulten y les falten el respeto bajo el escudo de su profesión.

He sido acusada de muchas cosas, hasta de loca, que padezco de mis facultades mentales , no es fácil", recalcó Spanic.

Asimismo, la actriz dijo haber sido calumniada y violentada verbalmente por lo que seguirá defendiéndose legalmente contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante, aunque omitió nombrarlo.

Violencia de género... que te digan lesbiana, cuando yo de verdad respeto mucho a la comunidad, gay, y si fuera lesbiana no tendría reparo en decirlo, porque ellas merecen respeto, las prostitutas merecen respeto, las mujeres merecen respeto en general, entonces ¡ya basta! que las figuras públicas nos tengamos que aguantar tantas faltas de respeto", manifestó.

Sobre la reunión que planea tener con sus colegas para hablar de este mismo tema, Gaby contó quiénes son, llamando la atención que todos han tenido un conflicto con Gustavo.

Como se recordará, Spanic emitió una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante, con quien mantiene un pleito legal desde hace más de dos años cuando el comunicador filtró un audio donde la venezolana hablaba mal de Lucero y el conductor la tachó de conflictiva.

Tras estas declaraciones de la venezolana, quien pronto llegará otra vez a la pantalla chica con Corazón Guerrero, conductores del matutino más visto de la televisión abierta en México reaccionaron contra el conductor de Imagen Televisión.

Aunque no mencionaron su nombre, expresaron su total apoyo a Spanic y mandaron tremendas indirectas al enemigo de Pati Chapoy, quien conduce el matutino Sale el Sol y De Primera Mano, competencia de Ventaneando en TV Azteca.

Al referirse a la cantidad de famosos que apoyarán a Gaby en su denuncia, Andrea Legarreta dijo:

¿Pues de la A a la Z no? Por que empieza Alejandra Guzmán... y no sé quién, pues de la A a la Z recórrelos e incluye los apellidos de todos... más uno, más mil".

Galilea Montijo, por su parte, arremetió directamente contra Infante, recordando que él hizo lo mismo y demandó a Alfredo Adame, quien lanzó varios ataques contra su madre.

Es increíble porque de quien habla y dice que va a demandarlo, sobre todo a alguien en particular... él a su vez está demandando a otra persona porque no le gustó que hablaran de su mamá... ¡Oh! te gusta hacer y no te gusta que te hagan".