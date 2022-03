Luto en la música: Queridos cantantes mexicanos sufren dolorosa pérdida; no pudieron despedirse

Ciudad de México.- El popular dúo musical, Jesse & Joy está de luto, pues hace poco falleció un ser querido para los hermanos Huerta; lamentablemente, no pudieron despedirse de este.

A través de sus redes sociales, los hermanos originarios de la Ciudad de México (CDMX) compartieron que su tío Alberto falleció; desde luego, esta situación causó una gran tristeza en los cantantes, además de que, según lo explicado por ellos, no pudieron darle "el último adiós".

Asimismo, utilizó este momento para invitar a su seguidores a aprovechar cada momento que tengan con las personas que aman y a abrazarlos siempre que tengan oportunidad.

En la imagen, el mensaje que compartió Jesse en sus redes sociales sobre la muerte de su tío

En tanto, Joy Huerta, quien es la vocalista principal del dúo, publicó un mensaje en el que expresó el dolor que le dejó no poder despedirse de su tío:

No me pude despedir. Me quedó con el fuerte abrazo de la última vez que nos vimos, con todo el amor que le enviaste a mis bebés y a mi esposa [Diana Atri], con el enorme deseo de que pudiéramos ir al parque tan pronto se prestará la ocasión'', escribió.