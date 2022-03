Acabó en silla de ruedas: Tras subir 20 kilos y perder exclusividad, galán de novelas llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 30 años en Televisa y hace unas semanas encendió alarmas al declarar que podía quedar paralítico por problemas en la columna, llega al programa Hoy y lanza fuerte mensaje.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Jorge Salinas quien durante años protagonizó melodramas como Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo, sin embargo, en 2018 perdió su exclusividad y luego fue captado luciendo irreconocible.

El histrión empezó a sufrir problemas de salud que le impedían caminar correctamente por los dolores de espalda. Incluso, hasta quedó un tiempo en silla de ruedas. A raíz de esto y el desempleo, el actor subió de peso y se dejó ver con una imagen muy distinta.

Al no encontrar alguna oferta en TV Azteca, el histrión se unió a Imagen Televisión, sin embargo, volvió a la televisora de San Ángel en 2020 para participar en el melodrama Te doy la vida, aunque ya no como protagónico.

Aunque admitió que en un inicio le ganó "la soberbia" al no querer aceptar proyectos donde no sería el estelar, el histrión contó que gracias a su esposa Elizabeth Álvarez se unió a SOS Me estoy enamorando el año pasado, donde dio vida a un invidente.

Tras reaparecer hace unas semanas al afirmar que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar y negarse a someterse a una cirugía en la columna por el riesgo de queda paralítico por siempre, el actor de Sexo, pudor y lágrimas dio una contundente declaración en Hoy.

Ya que se ha visto envuelto en distintos escándalos en su carrera, mismos que han acaparado titulares en la prensa, el actor reflexionó sobre cómo debería ser la relación entre colegas y la prensa.

Luego del conflicto legal entre Gaby Spanic y Gustavo Adolfo Infante, Salinas mencionó que en muchas ocasiones los famosos son los culpables de que la delgada línea entre lo público y lo privado se rompa.

El asunto aquí, no es lo que el periodista, el reportero, o el chismoso quieran transmitir, es lo que nosotros ventilamos, también hay que poner hincapié en que a veces nosotros utilizamos a los medios para dar a conocer cosas que no tendríamos que dar a conocer, de la vida privada o lo que sea, es un conjunto de versiones de ambas partes", explicó.

Sobre si se ha sentido que su vida privada haya sido violentada por algo que se publique en las noticias, dijo: "Sí me he sentido atacado y agredido, pero no pasa nada, al contrario". Además, comentó que no son solo los famosos los que se ven afectados por esto, sino sus familiares.

Chismes, chismes, cuando vivían mis padres sufrían por los chismes, entonces no digan chismes, no digan nada, solamente diviértanse, o del trabajo de nosotros (hablen)".

Como se recordará, el actor ha protagonizado varias controversias, como el no reconocer ni tener convivencia con Valentina Noli, fruto de su relación con la actriz Andrea Noli, quien ha manifestado no tener intención de demandar al actor para que se haga responsable de su paternidad.

Fuente: Programa Hoy, Agencia México, Instagram @salinasjorgemx