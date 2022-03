Adiós 'Hoy': Tras 5 años, reemplazo de Galilea Montijo renuncia a TV Azteca y debuta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien tras 5 años en las filas de TV Azteca decidió renunciar a su contrato de exclusividad y regresar a Televisa, habla de sus planes en la empresa. ¿Reemplazará a Galilea Montijo en el programa Hoy?

Se trata de Carmen Muñoz, quien debutó en el Ajusco en 2016 para conducir el polémico reality show Enamorándonos. Fue reemplazada por Penélope Menchaca en 2020 y después salió del aire al no funcionar con la nueva conductora.

Al salir de ese programa, fue elegida como conductora titular de Al Extremo, donde permaneció hasta finales del 2021 cuando decidió no renovar su contrato en TV Azteca y abandonar la empresa.

Aunque sostuvo que era por motivos familiares y buscaba dedicarse de lleno a escribir libros luego de publicar Dale Like al Amor, sin embargo, poco después se destapó que se iba a Televisa.

Carmen ya había trabajado en la empresa de San Ángel pero llevaba 16 años fuera, por lo que este es su regreso. Aunque se rumoró que llegaría al programa Hoy a sustituir a Galilea Montijo por presuntas órdenes de ejecutivos, esto no sucedió.

Como se recordará, el canal de YouTube Chacaleo reportó que cuando Carmen acudió como invitada al matutino Hoy, Galilea se habría molestado ya que presuntamente no llegó "por la puerta trasera" como ella esperaba.

Y esque la conductora expresó semanas antes de que Carmen se uniera a la televisora que ni siquiera sabía quien era, siendo criticada por sus declaraciones.

Altos mandos ya no la protegen como antes pues la presentadora estrella de Televisa fue obligada a agachar su cabeza ante Carmen, a quien había humillado días antes", reportó Chacaleo.

Carmen ahora está de vuelta en Televisa para hacer un programa en Unicable, producido por Alexis Núñez, quien no tendría buena relación con Galilea.

Incluso, se dijo que él reemplazaría a la productora de Hoy Andrea Rodríguez y por esa razón Galilea renunciaría para irse a trabajar a Univisión, en Estados Unidos, aunque esto no ha sucedido.

Galilea pone su renuncia sobre la mesa tras la llegada del nuevo productor... Alexis odia a Galilea Montijo y ella ya dijo que no volvería a trabajar con él", aseguró Chacaleo.

Esto no ha sido confirmado, sin embargo, Carmen fue abordada por la prensa en un evento en la CDMX y fue cuestionada sobre el estreno de su programa, Secretos al desnudo, el próximo 28 de marzo.

Espérenlo muy pronto, el 28 de marzo estrenamos en Unicable (...) descubrirán muchos secretos".

La conductora luego fue cuestionada sobre cómo se siente de ahora ser "una conductora súper importante para el medio", a lo que Carmen respondió que ella tiene toda una carrera que la respalda.

Muy contenta porque creo que eso se viene trabajando desde hace muchos años. Tengo más de 30 años trabajando sin parar, pero feliz de la vida".

Sobre cómo es trabajar con Alexis Núñez, Muñoz dijo:

Increíble. Es un gran productor que admiro muchísimo y también se vuelve compañero y le aprendo muchísimo".

Finalmente, sobre qué más proyectos vienen ahora que está en Televisa, Carmen dijo que estaba abierta a las posibilidades, dejando entrever que no tendría problema con integrarse al programa Hoy próximamente.

Estoy esperando que la vida me sorprenda y la empresa también, entonces vamos a esperar. Ahorita estoy entregada en cuerpo y alma este nuevo proyecto y a disfrutarlo como se debe".

Este miércoles, la conductora dio los pormenores de su nuevo talk show en una rueda de prensa y se dijo muy emocionada por estar aprendiendo con Núñez, a quien le dijo que lo "admira muchísimo", además de invitar al público al no perderse el estreno.

Incluso, fue sorprendida por su pareja, Juan Ángel Esparza, y Carmen se conmovió hasta las lágrimas, pues aseguró que ella no podía haber aceptado este gran proyecto sin su apoyo luego de 18 años juntos.

Además, fue el propio productor quien respondió contundente a la pregunta de si produciría o no el matutino Hoy.

Ya hice el programa Hoy y hoy lo que estoy haciendo es Secretos al desnudo. Me hace muy feliz hacer un programa nuevo, no me veo haciendo algo que ya hice (...) definitivamente no soy yo la persona".

Y agregó: "Siento un gran respeto por compañeros y me apeno muchísimo cuando se dicen esas cosas porque está Andrea, una mujer extraordinaria y muy trabajadora. Al ver los rumores me apena porque ¿qué sentirá alguien que tiene un puesto de trabajo que le digan que llegará alguien a ocupar su espacio? Al menos yo no soy", dijo echando por tierra los rumores de que reemplazará a Andrea.

