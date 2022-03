Adiós 'Hoy': Tras declararse lesbiana y duro fracaso, actriz traiciona a Televisa y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y atleta, quien estuvo en varios programas de Televisa y renunció para volver a TV Azteca, se une a Venga la Alegría y le da un duro golpe al programa Hoy.

Ximena Duggan, quien participó en el reality del Ajusco Survivor México, quedando en segundo lugar. Tras no poder llevarse la victoria, la también cantante participó en Exatlón All Star, aunque fue eliminada hace un par de semanas.

'La Duggy', como la apodan, es abiertamente lesbiana y ha hablado del tema anteriormente. En el programa Mimí Contigo, la originaria de Jalisco se sinceró y confesó cómo salió del clóset con su familia, pues admitió que le daba temor.

Realmente así nací, no fue como que 'ay, me gustan las niñas', simplemente desde que tengo memoria me atraían las mujeres".