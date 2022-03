Adiós Televisa: Tras cirugías y divorcio, famosa actriz acaba sin un peso y suplica ayuda en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comediante, quien estuvo años trabajando en Televisa, llega a TV Azteca y hace fuere súplica en Venga la Alegría luego de la hospitalización de su exesposo a causa del cáncer.

Se trata de Lupita Sandoval quien actuó en telenovelas como María Mercedes y Carrusel y programas como Cachún Cachún Ra Ra en la televisora de San Ángel y luego se fue a TV Azteca, donde participó en Vidas Robadas y Amor en Custodia.

Hace años, Lupita confesó que cayó en una fuerte depresión por "ser considerada siempre como la gordita". Contó que la discriminaron en varias ocasiones por sus kilos de más.

La actriz, quien durante la pandemia aunque también cayó en una fuerte crisis económica y tuvo que vender pasteles y algunos bienes para sobrevivir ante la falta de ingresos, ahora atraviesa una situación muy complicada y suplica ayuda.

Y esque la comediante notificó que su exesposo, el actor y productor de teatro Fred Roldán, fue hospitalizado y está en terapia intensiva a causa del cáncer, situación que los ha dejado sin dinero y necesitan el apoyo económico de la ciudadanía.

A pesar de que en días pasados la actriz solo pedía donadores de sangre, en esta ocasión aprovechó la entrevista con el programa Venga la Alegría para confesar que el dinero ya no les alcanza para pagar la hospitalización del padre de sus hijos.

Y agregó: "Yo sé que hay mucha gente que lo quiere, que con un granito de arena, con eso ayuda muchísimo, estamos ya tratando de conseguir, en caso de que las cosas sigan así de fuertes, de trasladarlo a otro hospital donde el costo no suba tanto".

Al respecto de la cantidad que actualmente deben cubrir en el hospital, Sandoval contó:

Asimismo, Lupita manifestó que pese al seguro de gastos médicos que tiene el artista y sus ahorros, no les alcanza para cubrir todos los costos que han surgido.

Somos muy previsores, él siempre ha sido muy previsor, por eso es que yo en días pasados me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar, pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, que te lo juro estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando ya es fuerte".