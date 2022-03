Adiós TV Azteca: Tras desfigurarse y abandonar Televisa, villana de novelas se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien hace unos meses dio una fuerte exclusiva a TV Azteca, por fin volverá a las novelas de Televisa tras unos años de ausencia y este miércoles 16 de marzo habló sobre su nuevo proyecto en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la artista mexicana Tiaré Scanda, quien ha trabajado desde 1990 en San Ángel cuando hizo el melodrama Alcanzar una estrella y luego le siguieron otros como Cadenas de amargura, Muchachitas, Bajo la misma piel, Rebelde y Lola, érase una vez.

Sin embargo, el personaje que marcó su carrera fue cuando hizo a la villana 'Casilda Gómez' en la telenovela Amarte es mi pecado en el 2004. La actriz se olvidó de la vanidad para este personaje y se 'desfiguró'.

Pero no con cirugías y en realidad lo único que hacía era no usar maquillaje, ponerse una nariz falsa, una dentadura postiza con dientes deformados y apareció con una muy peculiar forma de vestir.

Tiaré hizo su último melodrama con Televisa en 2016 el cual fue Sin rastro de ti y dos años más tarde se fue a Telemundo para participar en El Recluso.

Además de que dio una entrevista en exclusiva al programa Venga la Alegría de TV Azteca para platicar sobre su incursión como guionista de cine pues fue escritora en las películas El club de los idealistas y Ahí te encargo.

No obstante, este 2022 Scanda regresará a la pantalla de Televisa gracias al melodrama La Herencia y en entrevista exclusiva con el matutino del canal de Las Estrellas, por fin confesó qué rol tendrá en la historia.

Estoy muy contenta, hace muchos años que no hacía telenovelas, casi que ya no me acordaba de la dinámica, es mucho trabajo, es muy pesado, pero nos llevamos muy bien, estoy muy contenta", declaró.