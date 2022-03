Con esta condición, ex de Patricio Cabezut está dispuesta a perdonar al conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Aurea Zapata, decidió hablar ante el público luego de mantener un proceso legal en contra de su esposo Patricio Cabezut por violencia intrafamiliar.

Y es que el conductor afirma que no tiene una restricción legal que le impida ver a sus hijas, Zapata indicó que la ley la respalda, por lo que ya impuso esta medida, en lo que se resuelve el caso.

Durante su encuentro con la prensa en evento realizado en la Ciudad de México, la también presentadora reveló que tanto ella como su hija mayor fueron sometidas a pruebas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que arrojaron resultados de violencia.

Completamente afectada, junto con una de mis hijas, con los exámenes psicológicos, es afectación psicológica, ansiedad, un poco presión en el cuerpo, así como me sienten, un poco nerviosa, pero bueno, hay que salir adelante en esto", declaró.

De la misma manera, Aurea confesó que las autoridades determinaron que la menor debe recibir ayuda profesional. “Un año de terapia a mi hija, la otra como es más chiquitita no sintió tanto ¿verdad?, pero ahí vamos poco a poco, a salir adelante”.

Posteriormente, Zapata aseguró que no se detendrá hasta que su exmarido acepte el daño que le hizo a ella y sus hijas. “No voy a parar, porque dicen ‘bueno ¿le vas a dar el perdón?’... no lo sé, porque primero que la gente se dé cuenta que no puede andar por la vida dañando a las personas. No lo sé, porque las autoridades actuarán bajo derecho”.

Sin embargo, antes de retirarse del lugar, reveló que podría poner fin al proceso legal contra Cabezut si cumple con una petición.

Sus abogados buscaron a los míos, pero no se ha llegado a acuerdos, no (he tenido contacto con él) por las reglas que señala la autoridad. Yo perdonaría al papá de mis hijas, siempre y cuando él se haga exámenes psicológicos", manifestó.

