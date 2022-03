¡Escándalo en la dinastía! Olga Wornat denuncia que Gerardo Fernández le ha enviado amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Olga Wornat, quien escribió 'El Último Rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández', confesó que ha recibido amenazas por parte de Gerardo Fernández, segundo hijo del 'Charro de Huentitán'.

En una entrevista con Javier Poza, la escritora recordó cómo fue el contacto con el hermano del cantante Alejandro Fernández.

Gerardo no manda nada por escrito, Gerardo te insulta y te maltrata. Muchos me preguntaban, ¿tienes miedo?, no, yo no tengo miedo a nada, a través de personas Gerardo está diciendo que va a demandar. 'Gerardo dice que te va a demandar, que tengas cuidado que te va a demandar'; él por atrás, yo digo que me demande, pero que lo diga, que aparezca de frente, ¿por qué no lo hizo en diciembre?, aquí estoy, y tengo más información Gerardo, para que lo sepas, tengo más información'", relató.

Asimismo, Olga contó cómo fue buscar a los hijos del intérprete de 'Volver, volver' para conocer su versión de algunos hechos relacionados con el difunto cantante.

Gerardo por poco me tiró el teléfono, metafóricamente hablando, porque yo creo que, si hubiera estado en frente de él, me hubiera tirado el teléfono, me trató muy mal, telefónicamente […] le mandé un mensaje y simplemente para que me diera su versión de los hechos, de los hechos en los que él está involucrado, de la relación con sus hermanos, que me contará de su vida, eso fue lo que yo le expliqué y me contestó de muy mala manera, y me colgó, me llamó, me dijo '¿quién me había dado el teléfono?'", mencionó

Al respecto de sus otros hijos, Fernández Jr. y Alejandro, la periodista comentó: "Platiqué con Vicente Jr., que fue muy amable, por cierto, ahora cambió de número de celular, pero en ese momento yo platiqué con él, con el que no platiqué fue con Alejandro, estaba de gira, y con nadie de la familia de Alejandro, pero, de cualquier manera, lo de Alejandro era como muy claro, lo de Alejandro estaba tan claro como el agua, lo de Alejandro está contado en mi libro, y quedó tanta información afuera, que no te puedes imaginar, hay testimonios de muchísima gente".

Cabe mencionar que previo a estas declaraciones, Wornat había hablado de la posibilidad de que el único enojado con su libro y la bioserie que ya se emite sobre Vicente Fernández, es justamente el segundo hijo del ‘Charro de Huentitán’.

"Aquí el que maneja, el cerebro de esta operación es Gerardo Fernández, y yo lo cuento en mi libro porque yo tengo entendido que él, yo no sé, yo hablo de mí trabajo de mi libro, cuando Televisa-Univision compran los derechos de mi libro, le compran a Planeta a Editorial Planeta, no a mí, personal, a Editorial Planeta, yo sé que, porque incluso lo publicaron y además vi a Jaime Camil anunciándolo, que Gerardo cobró 9 millones de dólares, o algo por el estilo, para hacer la serie de su padre, que está en todo su derecho de hacerlo, que aparezcan todas las series, y todos los documentales, y todas las historias audiovisuales sobre Vicente Fernández, se lo merece, entonces ¿por qué una sí y otras no?", manifestó.

