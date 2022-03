Exhibió 'prosticatálogo': Tras subir 25 kilos y 7 años retirada de Televisa, actriz se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo 30 años trabajando en las filas de Televisa y exhibió el polémico catálogo de Televisa, aparece en TV Azteca y la destrozan.

Se trata de la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien actuó en telenovelas de San Ángel como Soñadoras, Siempre te amaré y Apuesta por un amor, haciendo su último proyecto en televisión en 2015, Que te perdone Dios.

En 2017, Ávalos acaparó titulares tras revelar que presuntamente sí existió el catálogo de actrices de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo'. Aseguró que este presuntamente consistía en hacer "favores sexuales" a cambio de protagónicos.

Aunque después se retractó y aseguró que la malinterpretaron pues dejó claro que esto supuestamente sucedía "sin el consentimiento" de la empresa, se dijo que ejecutivos la habrían vetado por hablar de más, pero esto nunca se confirmó.

Hace poco en entrevista con TVyNovelas, la artista mexicana comentó que enfrentó un problema de salud hace dos años que la dejó hospitalizada y la hizo subir 25 kilos, asegurando que esta subida de peso la afectó emocionalmente, pero ya estaba en camino a bajarlos.

En una entrevista compartida en el programa Ventaneando, la actriz estuvo de vuelta en la televisora del Ajusco, aunque antes de pasar a la nota, Daniel Bisogno no pudo evitar hacerla pedazos con tremendos comentarios.

Hablando de extraterrestres... Alejandra Ávalos y Paty Navidad vienen en la misma nave, el Enterprise... de ahí vienen pero bueno", dijo entre burlas Daniel.

Posteriormente pasaron a la información, pues recordaron cómo hace unos días Reynaldo López, productor de Televisa, defendió a la empresa y a la bioserie de Vicente Fernández, asegurando que el cantante era "muy controlador" y que realmente nunca fue "tan buena persona" porque presuntamente bloqueaba a otros artistas para que no triunfaran.

En la entrevista, Ávalos fue cuestionada por esta polémica y la también cantante dijo:

No sé, porque no me consta a mí de ninguna hasta el momento pero sí me consta lo que yo viví, un apoyo absoluto y total. No fue ningún tipo de celo ni de que me iba a taponear la carrera, nada, en ningún sentido. Una de las personas que más impulsó en su momento en mi juventud fue él, el padrino".

Y recordó su gira juntos: "Me fui a una gira de 52 ciudades con él abriendo su espectáculo cuando yo empezaba mi carrera cantando el ranchero hace 25 años y tuve la fortuna de conocer a 'Chente' en diferentes momentos, no nada más arriba del escenario. Me permitió viajar con é en su avioneta y a esa gira me acompañó el papá de mi hija y así fue nuestro acercamiento, respetuoso".

Finalmente, Ávalos comentó que el pleito entre Doña 'Cuquita' Abarca y Televisa se arreglaría con dinero.

Todos sabemos que en su momento todo termina con un buen arreglo económico, hay que negociar".

Al terminar la nota, Daniel volvió a hacer pedazos a la actriz y terminó metiendo a Pedro Sola: "Decía Pedrito que tiene cara de albóndiga", dijo Bisogno, mientras que Pedro se defendió diciendo: "Tú lo acabas de decir Daniel. Alejandra, fue él".

Dijo que en la toma con flequito, no en esta toma, aquí dijiste que era ya más salchichón, pastel de carne que le llaman", finalizó burlándose Bisogno hasta que Pati los calló y pasaron a otro bloque.

