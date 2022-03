¡Furia en la dinastía! Familia de Vicente Fernández 'amenaza' a Televisa tras estreno de 'El Último Rey'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado lunes 14 de marzo Televisa estrenara El Último Rey, serie biográfica de Vicente Fernández, la dinastía del regional mexicano respondió al amparo que, supuestamente, tendría la televisora de San Ángel.

A través de un comunicado compartido las redes sociales de Vicente Fernández, la familia de 'El Charro de Huentitán' señaló que la televisora mexicana sabía que no podía transmitir la bioserie El Último Rey: el hijo del pueblo, luego de haber tramitado un amparo ante esta prohibición.

En medio de un problema legal y polémicas, Televisa estrenó 'El Último Rey' el pasado 14 de marzo

La dinastía Fernández señaló que, si bien en su momento Televisa aseguró públicamente no tener conocimiento del impedimento, esto sería falso, y que con este pretendía obtener una suspensión para poder transmitir la serie no autorizada de 'Don Chente', no obstante, no lo consiguieron.

Se presenta la prueba de que Televisa reconoció el domingo, 13 de marzo ante un juez federal que sí estuvo oportunamente notificada de las medidas de autoridad federal que les impiden transmitir la ilegal bioserie ‘El Último Rey, el hijo del pueblo'. Televisa afirmó públicamente con falsedad no estar notificados, pero la verdad es que presentó una demanda de amparo contra las medidas buscan obtener una suspensión para poder transmitir la ilegal bioserie y no lo consiguió”, se lee en el comunicado

Debido a que Televisa no respetó lo acordado, la dinastía Fernández y la defensa legal de la familia lanzó una 'amenaza' a la televisora de San Ángel, pues aseguró que estas acciones tendrán consecuencias.

Televisa decidió violar las medidas que le fueron impuestas, desafiando a las autoridades federales al transmitir el primer capítulo de la ilegal bioserie y casa acto de desacato que realice en ese sentido, tendrá consecuencias legales”.

La dinastía Fernández aseguró que "habrán consecuencias" tras el estreno de 'El Último Rey', serie biografía de 'Don Chente'

Y agregan que "la falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita. Claro que estaban y siguen estando notificados de que no pueden transmitir su ilegal producto. El hecho que lo estén haciendo, no obedece a que tengan el derecho de hacerlo. Optaron en la realidad por desafiar a las autoridades federales, mientras en su ‘realidad paralela’ crearon un escenario público falso, poniendo una tenue cortina de humo en la que tuvieron el descaro de posicionar una falsedad consistente en decir: ‘no estar notificados de medida alguna’”.

Por último, el comunicado compartido en las redes sociales oficiales de Vicente Fernández revela que un Juez Federal no le concedió dicho amparo a Televisa:

No les admitió siquiera la demanda, ni les CONCEDIÓ la muy extraña e ilegal suspensión de plano de fin de semana que plantearon con antecedentes oscuros e imprecisos. Les dio cinco días para cumplir las prevenciones. Revisaremos el detalle ya que se advierte la posibilidad de un delito de la Ley de Amparo. Nos resulta inexplicable que hubieren salido públicamente el lunes 14 en afirmar no estar notificados de las medidas que les prohibía y siguen prohibiendo salir con esa ilegal bioserie, mientras que la verdad es que el domingo 13 habían promovido un juicio de amparo "urgente" reclamando haber sido notificados de las medidas en cuestión y pidiendo la suspensión que el juez negó, por no estar en los supuestos de ley para concederse de plano”.

Cabe destacar que, pese a las demandas y reclamos por parte de la familia de Vicente Fernández y Marco Del Toro, el abogado de la dinastía, Televisa estrenó la noche del pasado lunes la serie El último rey: el hijo del pueblo, por su canal principal.

A la fecha de publicación de esta nota, la televisora de San Ángel no ha respondido a estos señalamientos.

