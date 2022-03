Golpe a 'Ventaneando': Gustavo Adolfo Infante 'hunde' a Pati Chapoy en VIDEO y la tacha "de bruja"

Ciudad de México.- La famosa periodista Mara Patricia Castañeda aprovechó su canal en YouTube para mostrar un viejo video en donde exhibe a su colega Gustavo Adolfo Infante mientras insulta a la líder de espectáculos de TV Azteca Pati Chapoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En horas recientes la directiva de Televisa Espectáculos publicó un fragmento de la entrevista que tuvo con el titular de De primera mano en la que cuenta la razón por la que ni siquiera le habla a la creadora del programa Ventaneando.

Gustavo confesó sin pelos en la lengua que aunque Chapoy le enseñó sus primeros pasos en el periodismo de espectáculos cuando trabajaron juntos en Televisa, ahora no le tiene respeto ni admiración por su trabajo:

El también actor y columnista explicó que considera que su colega de TV Azteca es una mujer "disciplinada" y muy buena periodista "ejecutiva", sin embargo, no recuerda que haya dado una gran cátedra como entrevistadora en ningún punto de sus más de 30 años de carrera.

Ella es una buena periodista ejecutiva y la respeto pero no como periodista (de campo), creo que no es buena para la entrevista, para varias cosas, pero pues... no nos caemos bien", explicó.