La dieron por muerta: Tras veto de TV Azteca y cirugías, actriz vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz quien terminó vetada y sin exclusividad en TV Azteca luego de un conflicto legal, regresa a Televisa y llega al programa Hoy para hablar de su nuevo personaje.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Gaby Spanic, venezolana que al llegar a México en 1998 obtuvo el papel que cambió su carrera en la actuación al protagonizar La Usurpadora, telenovela del productor Salvador Mejía para Televisa.

La también exconcursante de Miss Venezuela formó parte del elenco de melodramas como Soy tu dueña y La Intrusa, sin embargo, en 2011 se cambió a TV Azteca, donde acabó vetada y los demandó.

Y esque Spanic decidió demandarlos por presunto incumplimiento de contrato en el 2016, ya que aseguró que ejecutivos le quitaron su contrato de exclusividad cuando aún tenía un proyecto pendiente.

Tras estar 7 años fuera de las telenovelas (su último proyecto en la pantalla chica fue Siempre tuya Acapulco en el 2014), Gaby regresó a Televisa en el 2021 para dar vida a 'Fedora Montelongo' en Si nos dejan y ahora está de vuelta con nuevo papel.

Tras someterse a varias cirugías como una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel para preservar su bien cuidado físico, la actriz vuelve a la pantalla para dar vida a 'Elisa' otra vez de la mano de Chava Mejía en Corazón Guerrero.

La venezolana de 48 años decidió dejar atrás un amargo episodio de su vida luego de estar atravesando un duro proceso legal tras interponer una orden de restricción contra el conductor Gustavo Adolfo Infante y habla de su nuevo proyecto.

Junto a José Luis Duval, Gaby acudió al foro del programa Hoy y habló un poco de su personaje 'Elisa', una mujer que "resurge de entre las cenizas como el ave fénix", pues la dieron por muerta.

A mi personaje la dan por muerta. Ella salió de un incendio, le arrebataron a los hijos al nacer que son los protagonistas".

Y agregó: "Hago la mamá de ellos y en ese incendio viene un superman, me rescata, me lleva al hospital amnésica, no se acuerda de nada. Lleva 20 años buscando a sus hijos y tendrá escenas como espía, hará cualquier cosa por recuperar a sus hijos. Es un harén de mujeres en una sola".

Por otro lado, el tenor José Luis Duval comentó que él será el cómplice de 'Elisa' y estará controlando sus impulsos mientras está en la búsqueda de sus hijos.

Yo estoy pegado a ella porque estoy enamorado pero decirle a una mujer: 'estoy enamorado' es difícil entonces se lo demuestro con hechos. Es una relación muy bonita pero hay de todo: secuestros, acción, plomazos".

Gaby comentó que ella se identifica mucho con Elisa porque es una mujer "fuerte, aguerrida, aventada, como la típica mujer latinoamericana que hace cualquier cosa por sus hijos", además de finalizar la visita con la impactante voz de Duval.

Corazón Guerrero se estrena el próximo lunes 28 de marzo por Las Estrellas a las 16:30 horas de la tarde. Este es protagonizado por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa y Oka Giner, junto con Diego Olivera, Altaír Jarabo, Sabine Moussier y Joshua Gutiérrez en los roles antagónicos.

Fuente: Canal de YouTube del Programa Hoy e Instagram @gabyspanictv